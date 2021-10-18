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Кличко инициирует создание районных советов в Киеве

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 14:37
Кличко инициирует создание районных советов в Киеве Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр столицы Виталий Кличко инициирует создание районных советов в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко, где он призвал депутатов Киевсовета поддержать решение.

"Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было восстановлено. Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение районных советов - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время, и европейский путь развития столицы", - написал Кличко.

Мэр столицы отметил, что депутаты районных советов смогут лучше представлять интересы киевлян, будут способствовать усилению прозрачности использования бюджетных средств.

"Во-первых, Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи. Депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы. Во-вторых, больше представительства - больше прозрачности. Введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратятся бюджет в их районе, и влиять на это", - пояснил Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что создание районных советов не будет обременительным для столичного бюджета, ведь депутаты будут работать на общественных началах.

Кличко также напомнил, что по данным различных опросов общественного мнения около 70% киевлян хотят вернуть районные советы.

Как сообщалось, ранее Кличко презентовал концепцию транспортной и парковочной политики столицы.

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Виталий Кличко
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