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Кличко про громадський транспорт під час тривоги: безвідповідально не йти в укриття

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Понеділок 28 листопада 2022 09:31
Кличко про громадський транспорт під час тривоги: безвідповідально не йти в укриття Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Влада у Києві ввела правило щодо зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги для безпеки пасажирів. Те, що люди не йдуть в укриття під час сигналу небезпеки, є ознакою безвідповідальності.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він нагадав випадок, коли снаряд влучив в автобус у Миколаєві. За його словами, люди в громадському транспорті є мішенню, і вірогідність загинути для великої кількості людей дуже висока.

"Це не "прихоть" Кличка чи когось іншого, це рекомендації військових, які спираються на безпеку. Тобто на зупинці люди повинні вийти із транспорту - і далі їхня особиста персональна відповідальність. Ми не можемо наражати їх на ризик загинути", - сказав мер.

Він додав, що влада дотримується таких правил виключно з огляду на безпеку.

"А те, що хтось безвідповідально ставиться до цього, вийшли з автобуса, роблять скупчення на зупинці і не йдуть в укриття - це їхня персональна відповідальність. Є правила повітряної тривоги, яких мають усі дотримуватися", - сказав Кличко.

Нагадаємо, мер Києва зазначав, що комендантську годину поки не будуть скорочувати. А рішення про зміну її тривалості буде прийматися разом з військовими.

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