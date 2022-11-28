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Кличко об общественном транспорте во время тревоги: безответственно не идти в укрытие

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Понедельник 28 ноября 2022 09:31
Кличко об общественном транспорте во время тревоги: безответственно не идти в укрытие Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Власти в Киеве ввели правило по остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги для безопасности пассажиров. То, что люди не идут в укрытие во время сигнала опасности, является признаком безответственности.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

Он напомнил случай, когда снаряд попал в автобус в Николаеве. По его словам, люди в общественном транспорте являются мишенью, и вероятность погибнуть для большого количества людей очень высока.

"Это не "прихоть" Кличко или кого-то другого, это рекомендации военных, которые опираются на безопасность. То есть на остановке люди должны выйти из транспорта - и дальше их личная персональная ответственность. Мы не можем подвергать их риску погибнуть", - сказал мэр.

Он добавил, что власти придерживаются таких правил исключительно с учетом безопасности.

"А то, что кто-то безответственно относится к этому, вышли из автобуса, делают скопления на остановке и не идут в укрытие - это их персональная ответственность. Есть правила воздушной тревоги, которые должны все соблюдать", - сказал Кличко.

Напомним, мэр Киева отмечал, что комендантский час пока не будет сокращаться. А решение об изменении его продолжительности будет приниматься вместе с военными.

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