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Кличко: Голодомор був спланованим злочином зі знищення українців, а війна - його продовження

Субота 23 листопада 2024 20:21
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Кличко: Голодомор був спланованим злочином зі знищення українців, а війна - його продовження Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Голодомор - це був ретельно спланований злочин росії з метою знищення України та українців, а нинішня війна - продовження геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в День вшанування пам’яті жертв Голодомору.

"Сьогодні ми вшановуємо памʼять жертв Голодомору. Десятиліттями радянський союз, а потім росія намагалися стерти з історії факти про звірячу спробу знищення нашої нації. Про геноцид українців. Та ми пам’ятаємо. І знаємо правду. Сьогоднішня війна - продовження прагнень росії знищити Україну та українців. Та ми сильні і ми боремося! Агресор не зламав нашого духу, не підкорив Україну. І кожен злочин варварів буде покараний", - заявив Кличко.

Він нагадав, що в найстрашніші періоди Голодомору в Україні щохвилини помирали 17 людей, щогодини - понад тисяча.

"Це був ретельно спланований злочин, - наголосив Кличко. - У людей не тільки забирали їжу - їх ізолювали, щоб позбавити будь-якої можливості порятунку. Навіть листи, в яких селяни просили про допомогу, перехоплювали. Голодомор охопив 22 області України. Найбільше постраждали села Київщини, Харківщини та Полтавщини", - додав він.

Кличко також розповів, як постраждала від Голодомору його родина.

"Моя бабуся Євдокія єдина вижила з родини, де від голоду померли її батьки та 11 братів і сестер. Коли вона мені в дитинстві про це розповідала, я сприймав як жахливу легенду… Світла памʼять всім закатованим голодом українцям! І слава тим, хто сьогодні протистоїть новому геноциду", - наголосив Кличко.

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Віталий Кличко Голодомор
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