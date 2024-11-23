Кличко: Голодомор был спланированным преступлением по уничтожению украинцев, а война - его продолжение

Голодомор - это было тщательно спланированное преступление России с целью уничтожения Украины и украинцев, а нынешняя война - продолжение геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в День памяти жертв Голодомора.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора. Десятилетиями советский союз, а затем россия пытались стереть из истории факты о зверской попытке уничтожения нашей нации. О геноциде украинцев. Но мы помним. И знаем правду. Сегодняшняя война - продолжение стремлений россии уничтожить Украину и Украину украинцев. Но мы сильны и мы боремся! сломал наш дух, не покорил Украину. И каждое преступление варваров будет наказано", - заявил Кличко.

Он напомнил, что в самые страшные периоды Голодомора в Украине ежеминутно умирало 17 человек, ежечасно - более тысячи.

"Это было тщательно спланированное преступление, - подчеркнул Кличко. - У людей не только забирали пищу - их изолировали, чтобы лишить какой-либо возможности спасения. Даже письма, в которых крестьяне просили о помощи, перехватывали. Голодомор охватил 22 области Украины. Больше всего пострадали. села Киевщины, Харьковщины и Полтавщины", - добавил он.

Кличко также рассказал, как пострадала от Голодомора его семья.

"Моя бабушка Евдокия единственная выжила из семьи, где от голода умерли ее родители и 11 братьев и сестер. Когда она мне в детстве об этом рассказывала, я воспринимал как ужасную легенду... Светлая память всем замученным голодом украинцам! И слава тем, кто сегодня противостоит" новому геноциду", - подчеркнул Кличко.