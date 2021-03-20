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Кличко и главе Одесской ОГА поручили обеспечить соблюдение ограничений "красной" зоны

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 17:28
Кличко и главе Одесской ОГА поручили обеспечить соблюдение ограничений "красной" зоны Фото: человек (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

С 23 марта в Киеве и Одесской области вводят ограничения "красной" зоны карантина. Главам регионов поручено обеспечить соблюдение карантина.

Соответствующее решение сегодня приняла государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает "Правительственный портал".

Также комиссия рекомендовала перевести на дистанционную работу часть сотрудников центральных органов исполнительной власти.

"Председателям Одесской ОГА и Киевской горгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Комиссия рекомендовала провести заседание регионального ТЭБ и ЧС в Одесской области, на которых решат вопросы, которые будут возникать в связи с усилением противоэпидемических мер.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины внесло Одесскую область в "красную" зону карантина. Власти Одессы сказала, что будет ждать три дня для принятия решения о введение в городе жестких карантинных ограничений.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве и ряде городов предприниматели протестовали против введения жесткого карантина.

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Ограничения "красной" зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта
Ограничения "красной" зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта
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