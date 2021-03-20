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Кличку та голові Одеської ОДА доручили забезпечити дотримання обмежень "червоної" зони

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 17:28
Кличку та голові Одеської ОДА доручили забезпечити дотримання обмежень "червоної" зони Фото: людина (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

З 23 березня у Києві та Одеській області вводять обмеження "червоної" зони карантину. Головам регіонів доручили забезпечити дотримання карантину.

Відповідне рішення сьогодні прийняла державна комісія ТЕБ та НС, повідомляє "Урядовий портал".

Також комісія рекомендувала перевести на дистанційну роботу частину працівників центральних органів виконавчої влади.

"Головам Одеської ОДА та Київської міськдержадміністрації доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Комісія рекомендувала провести засідання регіональної ТЕБ та НС в Одеській області, на яких вирішать питання, які будуть виникати в зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України внесло Одеську область в "червону" зону карантину. Влада Одеси сказала, що чекатиме три дні для прийняття рішення про введення в місті жорстких карантинних обмежень.

Також РБК-Україна писало, що у Києві і ряді міст підприємці протестували проти введення жорсткого карантину.

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