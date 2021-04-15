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Кличко эффективнее руководителей государства борется с COVID-19, - опрос

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 10:58
Кличко эффективнее руководителей государства борется с COVID-19, - опрос Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко наиболее эффективно реагирует на угрозу коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" среди киевлян 10-11 апреля.

Так, 49% жителей столицы считают, что Кличко эффективно борется с пандемией. В то же время, 29% опрошенных считают эффективными действия президента Украины, и только 18% положительно оценили действия премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кличко эффективнее руководителей государства борется с COVID-19, - опрос

В рейтинге доверия к политикам первое место занимает Виталий Кличко - мэру столицы доверяют 56% киевлян. Владимиру Зеленскому - 43% опрошенных, Владимиру Гройсману - 34%, Петру Порошенко - 33%, Дмитрию Разумкова - 33%, Юлии Тимошенко - 21%, Юрию Бойко - 15%, Денису Шмыгалю - 14%.

Кличко эффективнее руководителей государства борется с COVID-19, - опрос

Исследование было проведено 10-11 апреля 2021 методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория - жители Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности не более 2.8%.

Напомним, ранее сообщалось, что 72% киевлян поддерживают введение Кличко локдауна в Киеве, а 69% выступили за его продолжение.

Ранее Виталий Кличко призвал правительство дать киевлянам возможность лечиться в ведомственных больницах и объявить общенациональный локдаун.

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