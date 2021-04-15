ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кличко ефективніше за очільників держави бореться з COVID-19, - опитування

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 10:58
Кличко ефективніше за очільників держави бореться з COVID-19, - опитування Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко найбільш ефективно реагує на загрозу коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" серед киян 10-11 квітня.

Так, 49% мешканців столиці вважають, що Кличко ефективно бореться з пандемією. Водночас 29% опитаних вважають ефективними дії президента України, і лише 18% позитивно оцінили дії прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Кличко ефективніше за очільників держави бореться з COVID-19, - опитування

У рейтингу довіри до політиків перше місце посідає Віталій Кличко - меру столиці довіряють 56% киян. Володимиру Зеленському - 43% опитаних, Володимиру Гройсману - 34%, Петру Порошенку - 33%, Дмитру Разумкову - 33%, Юлії Тимошенко - 21%, Юрію Бойку - 15%, Денису Шмигалю - 14%.

Кличко ефективніше за очільників держави бореться з COVID-19, - опитування

Дослідження було проведене 10-11 квітня 2021 року методом телефонного опитування з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія - мешканці Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності не більше 2.8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 72% киян підтримують введення Кличком локдауну у Києві, а 69% виступили за його продовження.

Раніше Віталій Кличко закликав уряд дати киянам можливість лікуватись у відомчих лікарнях та оголосити загальнонаціональний локдаун.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віталий Кличко Карантин
NEWS
Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол
Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу