Три четверти киевлян поддерживают введенный Кличко локдаун в столице, - опрос

Большинство киевлян поддерживают введенный Виталием Кличко локдаун в столице и считают целесообразным его продолжение.

Так, 72% опрошенных считают решение Кличко об усиленном карантин с 5 по 16 апреля правильным. 69% поддержали решение властей о продлении локдауна в случае, если оно будет принято.

Исследование было проведено 10-11 апреля 2021 методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория - жители Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности не более 2,8%.