Кличко доверяют более 50% киевлян, - опрос

В то же время уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 39%. Он на второй позиции рейтинга доверия.

Петру Порошенко, занявшему третью позицию в рейтинге, полностью доверяют 13% украинцев и скорее доверяют 20%. Дмитрию Разумкову - соответственно 8 и 23%, Сергею Притуле - 7 и 24%.

В опросе группы "Рейтинг" на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2 тыс. жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.