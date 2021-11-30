За месяц рейтинг "Удара" Кличко вырос почти вдвое, - КМИС

Рейтинг партии "УДАР Виталия Кличко" за месяц вырос почти вдвое - с 2,6% до 4,5%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 по 29 ноября.

Опрос свидетельствует, что среди парламентских партий относительно высокую поддержку имеют "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13% и 15%), "Батькивщина" (11,5% и 13,3%).

Среди непарламентских, "Разумная политика" 9,9% избирателей, "Сила и честь" 6,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" 5,7%, РПЛ 5,4%.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что тенденция к росту непарламентских партий продолжится, ведь украинцы разочарованы в нынешнем созыве ВР.