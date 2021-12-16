Кличку довіряють понад 50% киян, - опитування

У той же час рівень довіри до президента Володимира Зеленського становить 39%. Він опинився на другій позиції рейтингу довіри.

Петру Порошенку, який посів третю позицію в рейтингу, повністю довіряють 13% українців і скоріше довіряють 20%. Дмитру Разумкову - відповідно 8 і 23%, Сергію Притулі - 7 і 24%.

В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2 тис. мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.