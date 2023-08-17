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Кличко домовився з Блумбергом щодо програми вдосконалення публічних послуг

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Четвер 17 серпня 2023 20:58
Кличко домовився з Блумбергом щодо програми вдосконалення публічних послуг Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко домовився з Майклом Блумбергом про допомогу його організації "Bloomberg Philanthropies" у вдосконаленні міських публічних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Поспілкувався онлайн з керівником благодійної організації "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом. Організація допоможе столичній владі трансформувати міські публічні послуги", - повідомив Кличко.

Мер Києва також подякував "Bloomberg Philanthropies" за допомогу і підтримку в розвитку Києва.

"Bloomberg Philanthropies" запропонувала залучити британську компанію Public Digital для вдосконалення публічних цифрових послуг Києва із застосуванням успішних стратегій Великобританії та США. Своєю чергою "Kyiv Digital Team" розробить цифрові інструменти покращення психічного здоров’я для постраждалих від війни. Спільно з Київським політехнічним у0ніверситетом місто організовує стартап-акселератор для енергетичної стійкості. У результаті українська столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я постраждалих від війни. Що дуже важливо сьогодні", - відзначив мер Києва.

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Віталий Кличко
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