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Кличко договорился с Блумбергом о программе усовершенствования публичных услуг

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Четверг 17 августа 2023 20:58
Кличко договорился с Блумбергом о программе усовершенствования публичных услуг Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко договорился с Майклом Блумбергом о помощи его организации Bloomberg Philanthropies в совершенствовании городских публичных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Пообщался онлайн с руководителем благотворительной организации "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом. Организация поможет столичным властям трансформировать городские публичные услуги", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил "Bloomberg Philanthropies" за помощь и поддержку в развитии Киева.

"Bloomberg Philanthropies" предложила привлечь британскую компанию Public Digital для совершенствования публичных цифровых услуг Киева с применением успешных стратегий Великобритании и США. В свою очередь "Kyiv Digital Team" разработает цифровые инструменты улучшения психического здоровья для пострадавших от войны. Совместно с Киевским политехническим университетом город организует стартап-акселератор для энергетической устойчивости. В результате украинская столица получит дорожную карту трансформации городских услуг и конкретные цифровые инструменты для улучшения психического здоровья пострадавших от войны. Что очень важно сегодня", - отметил мэр Киева.

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Виталий Кличко
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