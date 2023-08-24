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Кличко: в День незалежності у центрі Парижа відкривається Київський сквер

Фото: мер Києва Віталій Кличко та мер Парижа Анн Ідальго (kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

В Парижі на знак підтримки України сьогодні відкриють Київський сквер та підсвітять Ейфелеву вежу кольорами українського прапора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка, який братиме участь в урочистих заходах.

"До Дня незалежності України Париж засвідчує свою підтримку Києва та української держави. Сьогодні у французькій столиці символічно продемонструють, що Україна є частиною європейської сімʼї. З мером Парижа Анн Ідальго, на її запрошення, разом відкриємо в центрі міста Київський сквер. А ввечері відбудеться церемонія підсвічення Ейфелевої вежі в кольори державного прапора України", - повідомив Віталій Кличко.

Також Кличко обговорить з Анн Ідальго подальшу допомогу Києву. 

"З мером Парижа, яка за час повномасштабної війни тричі відвідувала Київ, обговоримо подальшу співпрацю наших міст та, зокрема, допомогу в підготовці до наступної зими, яка для Києва та України буде дуже складною", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з головою Федерального міністерства фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та обговорив допомогу Україні у придбанні необхідної зброї.

Також повідомлялося, що Київ отримав 3 карети швидкоï допомоги від німецького міста-партнера Гамбург та 3 міських автобуси, які подарували столиці українські благодійники.

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ПарижДень незалежності УкраїниВіталий Кличко