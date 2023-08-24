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Кличко: в День независимости в центре Парижа открывается Киевский сквер

Фото: мэр Киева Виталий Кличко и мэр Парижа Анн Идальго (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

В Париже в знак поддержки Украины сегодня откроют Киевский сквер и подсветят Эйфелеву башню цветом украинского флага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко, который примет участие в торжественных мероприятиях.

"Ко Дню независимости Украины Париж свидетельствует о своей поддержке Киева и украинского государства. Сегодня во французской столице символически продемонстрируют, что Украина является частью европейской семьи. С мэром Парижа Анн Идальго, по ее приглашению, вместе откроем в центре города Киевский сквер. А вечером состоится церемония подсвечивания Эйфелевой башни в цвета государственного флага Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Также Кличко обсудит с Анн Идальго дальнейшую помощь Киеву.

"С мэром Парижа, которая за время полномасштабной войны трижды посещала Киев, обсудим дальнейшее сотрудничество наших городов и, в частности, помощь в подготовке к следующей зиме, которая для Киева и Украины будет очень сложной", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с главой Федерального министерства финансов Германии Кристианом Линднером и обсудил помощь Украине в приобретении необходимого оружия.

Также сообщалось, что Киев получил 3 кареты скорой помощи от немецкого города-партнера Гамбург и 3 городских автобуса, которые подарили столице украинские благотворители.

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ПарижДень независимости УкраиныВиталий Кличко