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После ослабления карантина выросли тарифы такси, - НБУ

Новости » Экономика     16.05.2020 - 11:01
После ослабления карантина выросли тарифы такси, - НБУ
Фото: транспортный коллапс в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Таксисты подняли цены в условиях безальтернативности этого вида транспорта

Стоимость проезда в такси существенно выросла за последнюю неделю (с 8 по 14 мая) в связи с ослаблением карантина, которое не распространялось на работу общественного транспорта. Цены выросли, несмотря на низкие цены на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Экономический обзор недели Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, ослабление карантинных ограничений оказало разнонаправленное влияние на стоимость услуг -стоимость доставки из заведений питания остались неизменной, тогда как услуги такси существенно подорожали.

"Затормозило рост стоимости доставки из заведений общественного питания, вероятно, ослабление карантинных ограничений относительно работы этих заведений", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, в течение недели цены на продукты питания незначительно выросли. Основным фактором роста цен на продукты питания оставалось подорожание яиц, что может быть связано с уменьшением их предложения на фоне низкой рентабельности.

Однако снижались цены на овощи борщевого набора, прежде всего капусту, картошку, свеклу и лук. Также дешевели лимоны. Значительным спросом и в дальнейшем пользовались товары личного ухода и средства чистки, что поддерживало рост цен на них, говорится в обзоре.

После ослабления карантина выросли тарифы такси, - НБУ

Как сообщало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая. По его словам, в условиях, когда все больше людей возвращаются на работу в рамках ослабление карантина, Киев ждет транспортный коллапс.

Напомним, 12 мая в Киеве в день ослабления карантина службы такси значительно повысили тарифы. Кроме того, образовались значительные пробки на дорогах. В частности, было затруднено движение транспорта в центре столицы.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныценытакси
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