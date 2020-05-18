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В Киеве запустят дополнительные автобусные рейсы

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 22:13
В Киеве запустят дополнительные автобусные рейсы
Фото: посадка в автобус во время карантина (РБК-Украина)

Рейсы будут двигаться по маршрутам № 37, № 42 и № 104

В Киеве с 19 мая запустят три дополнительные специальные автобусные рейсы. Дополнительный общественный транспорт будет запущен для разгрузки транспортного сообщения в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что дополнительные рейсы будут двигаться по маршрутам:

  • № 37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";
  • № 42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар»;
  • № 104 - "Бортничи - станция метро« Харьковская".

"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", - говорится в сообщении КГГА.

Проезд в транспорте разрешен лишь при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров с просьбой разрешить работу столичного метрополитена с 25 мая. В КГГА отметили, что в условиях, когда люди начинают возвращаться на работу в рамках ослабления карантина, без метро столицу ждет транспортный коллапс.

Также РБК-Украина писало, что после 22 мая в Киеве возобновится работа наземного общественного транспорта в обычном режиме.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевКиевтранспорт
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