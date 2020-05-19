Кличко розповів, чи виростуть тарифи на проїзд в транспорті Києва після карантину

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко має намір звертатися в АМКУ, якщо приватні перевізники підвищать ціни

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що київська влада буде звертатись в Антимонопольний комітет України, якщо перевізники підвищуватимуть ціну. В Києві будуть поступово витісняти маршрутні таксі сучасним комунальним транспортом.

Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, комунальному громадському транспорту підвищувати вартість проїзду місто не планує.

"Якщо приватні перевізники спробують необґрунтовано зі стелі формувати нові тарифи, ми будемо звертатися до Антимонопольного комітету. Ми робимо все, щоб поступово витиснути маршрутки сучасним комунальним транспортом", - заявив він.

Нагадаємо, у Києві запустили додатковий транспорт у вівторок, 19 травня. До рухомого складу додали три нових автобусних маршрути - №37, №42, №104.

РБК-Україна раніше повідомляло, що вартість проїзду в таксі суттєво зросла за минулий тиждень у зв’язку з послабленням карантину, яке не поширювалося на роботу громадського транспорту.

Автор: Андрій Козловський