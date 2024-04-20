Кличко: на благодійному забігу зібрали понад 3 млн гривень на дрони та протезування бійців

Кияни, які взяли участь в благодійному забігу на Трухановому острові та аукціоні зі збору коштів на дрони зібрали понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні відбувся благодійний забіг на Трухановому острові. Підтримав активних киян. Також відбувся аукціон зі збору коштів на закупівлю дронів для ГУР. Усього сьогодні зібрали понад 3 мільйони гривень. Дякую всім, хто допомагає нашим захисникам", - заявив Кличко.

Він також розповів, що боксерські рукавички з автографами трьох відомих українських боксерів були продані на аукціоні за 60 тисяч гривень.

"Боксерські рукавички з моїм автографом та які підпишуть іще Володимир Кличко й Олександр Усик, продали на аукціоні за 60 тисяч гривень", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що 20 квітня на Трухановому острові у Києві був організований благодійний забіг Spartan KYIV 2024 на підтримку Головного управління розвідки Міноборони.

Метою заходу був збір коштів на FPV-дрони для підрозділів ГУР та на протезування і реабілітацію військових.