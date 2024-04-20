ua en ru
Сб, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко: на благотворительном забеге собрали более 3 млн гривен на дроны и протезирование бойцов

Суббота 20 апреля 2024 22:36
UA EN RU
Кличко: на благотворительном забеге собрали более 3 млн гривен на дроны и протезирование бойцов Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Киевляне, принявшие участие в благотворительном забеге на Трухановом острове и аукционе по сбору средств на дроны, собрали более 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня состоялся благотворительный забег на Трухановом острове. Поддержал активных киевлян. Также состоялся аукцион по сбору средств на закупку дронов для ГУР. Всего сегодня собрали более 3 миллионов гривен. Спасибо всем, кто помогает нашим защитникам", - заявил Кличко.

Он также рассказал, что боксерские перчатки с автографами трех известных украинских боксеров были проданы на аукционе за 60 тысяч гривен.

"Боксерские перчатки с моим автографом, которые подпишут еще Владимир Кличко и Александр Усик, продали на аукционе за 60 тысяч гривен", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что 20 апреля на Трухановом острове в Киеве был организован благотворительный забег Spartan KYIV 2024 в поддержку Главного управления разведки Минобороны.

Целью мероприятия был сбор средств на FPV-дроны для подразделений ГУР и протезирование и реабилитацию военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко ВСУ
NEWS
Палата представителей США одобрила помощь Украине: что дальше
Палата представителей США одобрила помощь Украине: что дальше
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил