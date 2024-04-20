Кличко: на благотворительном забеге собрали более 3 млн гривен на дроны и протезирование бойцов

Киевляне, принявшие участие в благотворительном забеге на Трухановом острове и аукционе по сбору средств на дроны, собрали более 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня состоялся благотворительный забег на Трухановом острове. Поддержал активных киевлян. Также состоялся аукцион по сбору средств на закупку дронов для ГУР. Всего сегодня собрали более 3 миллионов гривен. Спасибо всем, кто помогает нашим защитникам", - заявил Кличко.

Он также рассказал, что боксерские перчатки с автографами трех известных украинских боксеров были проданы на аукционе за 60 тысяч гривен.

"Боксерские перчатки с моим автографом, которые подпишут еще Владимир Кличко и Александр Усик, продали на аукционе за 60 тысяч гривен", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что 20 апреля на Трухановом острове в Киеве был организован благотворительный забег Spartan KYIV 2024 в поддержку Главного управления разведки Минобороны.

Целью мероприятия был сбор средств на FPV-дроны для подразделений ГУР и протезирование и реабилитацию военных.