Кличко: Атрошенка хочуть позбавити повноважень, які надала йому громада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка після оголошення перерви судового засідання у Львівському апеляційному суді.

"Вперше в історії України, за 30 років, міського голову хочуть позбавити повноважень які надала йому громада. Це прецедент - і ми ні в якому разі такого не повинні допустити. Тому що самоврядування - базис, підґрунтя будь-якої демократичної держави", - заявив Кличко.

За словами мера Києва, не можна позбавляти міського голову Чернігова Владислава Атрошенка посади за те, що той хотів евакуювати свою родину з оточеного міста, залишившись захищати Чернігів.

"Чернігів був вже майже в повній облозі. Атрошенко там залишився і навіть отримав нагороду від Президента "За мужність". І зараз знаходять причину, щоб його позбавити повноважень мера - "не на тій автівці виїхала родина". Це дуже сумнівне питання", - зазначив Кличко.