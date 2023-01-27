Кличко: Атрошенка хочуть позбавити повноважень, які надала йому громада
Мер Києва Віталій Кличко вважає справу про відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка тиском на місцеве самоврядування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка після оголошення перерви судового засідання у Львівському апеляційному суді.
"Вперше в історії України, за 30 років, міського голову хочуть позбавити повноважень які надала йому громада. Це прецедент - і ми ні в якому разі такого не повинні допустити. Тому що самоврядування - базис, підґрунтя будь-якої демократичної держави", - заявив Кличко.
За словами мера Києва, не можна позбавляти міського голову Чернігова Владислава Атрошенка посади за те, що той хотів евакуювати свою родину з оточеного міста, залишившись захищати Чернігів.
"Чернігів був вже майже в повній облозі. Атрошенко там залишився і навіть отримав нагороду від Президента "За мужність". І зараз знаходять причину, щоб його позбавити повноважень мера - "не на тій автівці виїхала родина". Це дуже сумнівне питання", - зазначив Кличко.
Раніше РБК-Україна писало, що Яворівський районний суд Львова позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду міського голови протягом року.
Своєю чергою, депутати Чернігова звернулися до президента через справу Атрошенка. На їхню думку, мета цього рішення - наступ на місцеве самоврядування.
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