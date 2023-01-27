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Кличко: Атрошенко хотят лишить полномочий, которые предоставила ему община

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Пятница 27 января 2023 14:51
Кличко: Атрошенко хотят лишить полномочий, которые предоставила ему община Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко считает дело об отстранении мэра Чернигова Владислава Атрошенко давлением на местное самоуправление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко после оглашения перерыва судебного заседания во Львовском апелляционном суде.

"Впервые в истории Украины, за 30 лет, городского голову хотят лишить полномочий, которые предоставила ему община. Это прецедент - и мы ни в коем случае такого не должны допустить. Потому что самоуправление - базис, основа любого демократического государства", - заявил Кличко.

По словам мэра Киева, нельзя лишать городского голову Чернигова Владислава Атрошенко от должности за то, что тот хотел эвакуировать свою семью из окруженного города, оставшись защищать Чернигов.

"Чернигов был уже почти в полной осаде. Атрошенко там остался и даже получил награду от Президента "За мужество". И сейчас находят причину, чтобы его лишить полномочий мэра - "не на том авто выехала семья". Это очень сомнительный вопрос", - отметил Кличко.

Ранее РБК-Украина писала, что Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года.

В свою очередь, депутаты Чернигова обратились к президенту из-за дела Атрошенко. По их мнению, цель этого решения - наступление на местное самоуправление.

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Виталий Кличко
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