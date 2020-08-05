Кличко анонсировал открытие обновленного проспекта, который не ремонтировали 30 лет

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Обновленная дорога на проспекте будет открыта уже в конце недели

В конце этой недели завершат капремонт дороги на проспекте Любомира Гузара в Киеве. Магистраль не ремонтировали до этого 30 лет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Столичные дорожники вышли на финальную стадию капитального ремонта проспекта Любомир Гузар. Прошлой ночью там начали "чистовое" асфальтирование. И уже в конце этой недели полностью обновленная дорога на проспекте будет открыта", - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, интенсивность трафика на этой магистрали достаточно высокая, поэтому асфальтирование там будут осуществлять только ночью.

Кличко добавляет, что на проспекте Любомира Гузара, как и на большинстве дорог, которые сегодня ремонтируют в городе, используют высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это - прочное покрытие, которое выдерживает большие нагрузки. По словам специалистов, новая дорога прослужит минимум 10 лет.

"Параллельно на проспекте продолжаются работы по обустройству пешеходных тротуаров и велодорожек. Также установим новое LED-освещения. Хочу отметить, что последний раз эту магистраль ремонтировали 30 лет назад", - отметил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко показал, как "умные" технологии помогают в управлении столицей. В частности, он продемонстрировал работу интерактивной системы, с помощью которой может контролировать процессы, происходящие в городе, не выходя из рабочего кабинета.