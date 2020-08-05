Кличко анонсував відкриття оновленого проспекту, який не ремонтували 30 років

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Оновлена дорога на проспекті буде відкрита вже до кінці тижня

Наприкінці цього тижня завершать капремонт дороги на проспекті Любомира Гузара в Києві. Магістраль не ремонтували до цього 30 років.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Столичні дорожники вийшли на фінальну стадію капітального ремонту проспекту Любомира Гузара. Минулої ночі там розпочали "чистове" асфальтування. І вже наприкінці цього тижня повністю оновлена дорога на проспекті буде відкрита", - повідомив Кличко.

За словами мера Києва, інтенсивність трафіку на цій магістралі досить висока, тому асфальтування там здійснюватимуть тільки вночі.

Кличко додає, що на проспекті Любомира Гузара, як і на більшості доріг, що сьогодні ремонтують у місті, використовують високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон. Це - міцне покриття, яке витримує великі навантаження. За словами фахівців, нова дорога прослугує мінімум 10 років.

"Паралельно на проспекті тривають роботи з облаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок. Також встановимо нове LED-освітлення. Хочу зазначити, що останнього разу цю магістраль ремонтували 30 років тому", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко показав, як "розумні" технології допомагають в управлінні столицею. Зокрема, він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.