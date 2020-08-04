Кличко показал, как "умные" технологии помогают в управлении столицей

Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)

По его словам, система Smart Сity позволяет контролировать различные сферы города

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как "умные" технологии помогают ему в управлении столицей. В частности, он продемонстрировал работу интерактивной системы, с помощью которой может контролировать процессы, происходящие в городе, не выходя из рабочего кабинета.

Соответствующее видео Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Система Smart Сity, которую Киев ввел несколько лет назад, сделала муниципальное управление более эффективным и прозрачным, а жителям города предоставила много удобных сервисов. Я убежден, что Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом. И мы все для этого делаем", - отметил Кличко.

По его словам, система позволяет контролировать различные сферы города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения.

"Все это можно увидеть на экране в режиме реального времени. Например, поступления и расходы из бюджета. Или как происходит электронная запись к врачам. Мы также видим мониторинг обращений по линии "15-51". Из этого кабинета, из офиса, я могу проконтролировать немало процессов, происходящих в городе", - добавил Кличко.

Мэр Киева отмечает, что каждая единица коммунального общественного транспорта и спецтехники оборудована GPS-трекерами. И можно онлайн отслеживать, где сейчас эта техника находится и какую задачу выполняет.

Также к системе подключены почти 10,000 камер видеонаблюдения, установленные в рамках проекта "Безопасная столица". С их помощью, подчеркнул Виталий Кличко, уже удалось раскрыть немало преступлений в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле шести станций метро оборудуют парковки. Всего на них можно будет расположить около двух тысяч автомобилей.