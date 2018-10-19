Кличко анонсировал открытие моста, который соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов

Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)

Мост планируют построить и открыть в конце весны следующего года

Пешеходно-велосипедный мост, который соединит парк “Владимирская горка” с Аркой дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны следующего года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в программе “Завтрак с 1+1”, сообщает пресс-служба Кличко.

Так, по словам Кличко, мост соединит два туристических маршрута - парк “Владимирская горка” и парк “Крещатый” и будет служить исключительно для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, мэр показал видеоролик о том, как будет выглядеть новый мост.

По словам Кличко, длина моста составит 210 метров, ширина будет переменной - от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.

“С моста будет открываться удивительный вид на Днепр. Можно будет увидеть весь Киев. Этот мост сделает наш город еще более привлекательным для туристов”, - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, следующей весной будет завершена реконструкция Аллеи художников. Следовательно, планируют воплотить проект крупного туристического маршрута, который будет начинаться от Пейзажной аллеи и завершаться возле Киево-Печерской Лавры.

Сам мост городская власть обещает презентовать киевлянам и гостям столицы в конце весны 2019 года.

“В конце следующей весны мы уже планируем открыть этот мост”, - сказал Кличко.