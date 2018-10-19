ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кличко анонсував відкриття мосту, що з’єднає Володимирську гірку з Аркою дружби народів

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 11:22
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)
Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Міст планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року

Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднає парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів, планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в програмі “Сніданок з 1+1”, повідомляє прес-служба Кличка.

Так, за словами Кличка, міст з’єднає два туристичних маршрути - парк “Володимирська гірка” і парк “Хрещатий” та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів. Крім того, мер показав відеоролик про те, як виглядатиме новий міст.

За словами Кличка, довжина мосту становитиме 210 метрів, ширина буде змінною - від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблять із бетону та скла.

“З мосту відкриватиметься дивовижний вид на Дніпро. Можна буде побачити увесь Київ. Цей міст зробить наше місто ще більш привабливим для туристів”, - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, наступної весни буде завершено реконструкцію Алеї художників. Відтак планують втілити проект великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї і завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.

Сам міст міська влада обіцяє презентувати киянам та гостям столиці наприкінці весни 2019 року.

“Наприкінці наступної весни ми вже плануємо відкрити цей міст”, - сказав Кличко.

На синій гілці київського метро відновлено рух У квартиру вдови Вороненкова увірвалася група невідомих
Новини України КиївВіталий Кличко Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся