Кличко анонсував відкриття мосту, що з’єднає Володимирську гірку з Аркою дружби народів

Фото: Віталій Кличко (kmu.gov.ua)

Міст планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року

Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднає парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів, планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в програмі “Сніданок з 1+1”, повідомляє прес-служба Кличка.

Так, за словами Кличка, міст з’єднає два туристичних маршрути - парк “Володимирська гірка” і парк “Хрещатий” та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів. Крім того, мер показав відеоролик про те, як виглядатиме новий міст.

За словами Кличка, довжина мосту становитиме 210 метрів, ширина буде змінною - від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблять із бетону та скла.

“З мосту відкриватиметься дивовижний вид на Дніпро. Можна буде побачити увесь Київ. Цей міст зробить наше місто ще більш привабливим для туристів”, - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, наступної весни буде завершено реконструкцію Алеї художників. Відтак планують втілити проект великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї і завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.

Сам міст міська влада обіцяє презентувати киянам та гостям столиці наприкінці весни 2019 року.

“Наприкінці наступної весни ми вже плануємо відкрити цей міст”, - сказав Кличко.