"Клиар Энерджи" заявила о рейдерстве ее дочерней компании в Одессе

В письме, подписанном гендиректором Андреем Гриненко, компания просит президента "вмешаться и не допустить возникновения конфликтной ситуации вокруг вопроса дальнейшего использования и законной эксплуатации полигона твердых бытовых отходов "Дальницкие карьеры".

По мнению представителей компании, игнорирование данного вопроса приведет к "потере многомиллионных инвестиций в объекты одесской общины, угрозы недополучения городским бюджетом более 3 млн грн ежегодных арендных платежей, сокращения 280 рабочих мест, а также приостановления уплаты налогов в бюджеты различных уровней".

Согласно тексту заявления, подобные последствия возможны при передаче земельных участков в постоянное пользование КП "Одескомунтранс".

В обращении говорится, что руководству компании стало известно о создании нового предприятия на территории Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, для чего предполагается использование земельных участков "Дальницких карьеров".

"Лоббисты, которые заинтересованы в захвате нашего бизнеса, хотят 9 июня 2021 вынести на рассмотрение VII сессии Одесского городского совета проекты решений о передаче в постоянное пользование КП "Одескомунтранс" земельного участка (кадастровый номер 5121081400: 01: 002: 0687) площадью 35,8000 га, расположенного в Одесской области на территории Беляевского района, и земельного участка (кадастровый номер 5123783200: 01: 002: 0634) площадью 60,4000 га, расположенного в Одесской области на территории Овидиопольского района", - говорится в письме.

По мнению работников группы, попытка передать эти земельные участки в постоянное пользование другому субъекту хозяйствования имеет признаки рейдерского захвата бизнеса.

Напомним, "Клиар Энерджи" взяла под управление полигон "Дальницкие карьеры" в 2019 году. За последние 3 года компания инвестировала 12 миллионов евро в предприятия по вывозу ТБО и оснащение полигона "Дальницкие карьеры" строительство самой большой в Украине станции дегазации, обновление автопарка предприятия, создание умных ячеек на полигоне и трубопроводы для отбора огнеопасного газа метана.

Кроме того, за 2020 год компания уплатила в бюджеты различных уровней около 30 млн грн налогов.