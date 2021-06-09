"Кліар Енерджі" заявила про рейдерство її дочірньої компанії в Одесі

У листі, підписаному гендиректором Андрієм Гриненком, компанія просить президента "

втрутитися і не допустити виникнення конфліктної ситуації навколо питання подальшого використання і законної експлуатації полігону твердих побутових відходів "Дальницькі кар'єри".

На думку представників компанії, ігнорування даного питання призведе до "втрати багатомільйонних інвестицій в об'єкти одеської громади, загрози недоотримання міським бюджетом понад 3 млн грн щорічних орендних платежів, скорочення 280 робочих місць, а також призупинення сплати податків до бюджетів різних рівнів".

Згідно з текстом заяви, подібні наслідки можливі при передачі земельних ділянок у постійне користування КП "Одескомунтранс".

У зверненні йдеться, що керівництву компанії стало відомо про створення нового підприємства на території Біляївського та Овідіопольського районів Одеської області, для чого передбачається використання земельних ділянок "Дальницьких кар'єрів".

"Лобісти, які зацікавлені в захопленні нашого бізнесу, хочуть 9 червня 2021 винести на розгляд VII сесії Одеської міської ради проекти рішень про передачу в постійне користування КП "Одескомунтранс" земельної ділянки (кадастровий номер 5121081400: 01: 002: 0687) площею 35,8000 га, розташованої в Одеській області на території Біляївського району, та земельної ділянки (кадастровий номер 5123783200: 01: 002: 0634) площею 60,4000 га, розташованої в Одеській області на території Овідіопольського району", - йдеться в листі.

На думку працівників групи, спроба передати ці земельні ділянки у постійне користування іншому суб'єкту господарювання має ознаки рейдерського захоплення бізнесу.

Нагадаємо, "Кліар Енерджі" взяла під управління полігон "Дальницькі кар'єри" у 2019 році. За останні 3 роки компанія інвестувала 12 мільйонів євро в підприємства з вивезення ТПВ і оснащення полігону "Дальницькі кар'єри" будівництво найбільшої в Україні станції дегазації, оновлення автопарку підприємства, створення розумних осередків на полігоні і трубопроводи для відбору вогненебезпечного газу метану.

Крім того, за 2020 рік компанія сплатила до бюджетів різних рівнів близько 30 млн грн податків.