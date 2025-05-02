Клеймо вже не змити: пропутінську партію AfD у Німеччині визнали екстремістською

Це рішення дає змогу відомству посилити спостереження за партією, яка посіла друге місце на федеральних виборах у лютому.

Висновок BfV ґрунтується на експертному звіті обсягом 1100 сторінок і кваліфікує AfD як расистську та антимусульманську силу. Тепер спецслужби можуть використовувати для спостереження за партією такі інструменти, як вербування конфіденційних інформаторів і перехоплення комунікацій.

Це клеймо може ускладнити партії залучення нових членів і поставити під загрозу державне фінансування.

AfD, яка зараз лідирує в низці опитувань, різко засудила це рішення, тоді як політологи попереджають, що воно може ще більше зміцнити підтримку партії.

Підстава класифікації - ксенофобська ідеологія

"У центрі нашої оцінки - етнічне та родове розуміння народу, яке формує ідеологію AfD. Воно принижує цілі групи населення Німеччини і порушує їхню людську гідність", - йдеться в заяві відомства.

"Ця концепція відображається в загальному антимігрантському та антимусульманському курсі партії."

Відомство додало, що AfD "оббріхувала і очорняла" окремих людей і цілі групи, розпалюючи "ірраціональні страхи і ворожість по відношенню до них".

Відповідь партії та звинувачення в політичному тиску

У першій заяві партії з приводу звіту лідер однієї з регіональних парламентських груп Антон Барон сказав: "Сумно спостерігати за станом демократії в нашій країні, коли правлячі партії вдаються до найсумнівніших із політичного погляду методів, щоб боротися з найсильнішою опозиційною партією."

Політичні дебати на тлі зміни канцлера

Рішення розвідки було ухвалено за кілька днів до присяги нового канцлера Німеччини - лідера консерваторів Фрідріха Мерца. Воно збіглося з гострими дебатами всередині його партії про те, як слід взаємодіяти з AfD у новому складі парламенту.

Партія домоглася рекордної кількості місць, що теоретично дає їй право очолити кілька ключових парламентських комітетів.

Соратник Мерца, Єнс Шпан, виступив за те, щоб ставитися до AfD як до звичайної опозиційної партії, стверджуючи, що це позбавить її можливості грати роль "жертви".

Однак інші партії, а також значна частина самих консерваторів, відкинули цей підхід - і тепер можуть використати рішення BfV як виправдання для блокування призначення представників AfD на керівні посади в парламенті.

"Існує напруга між правом партії претендувати на посади залежно від чисельності та свободою совісті депутатів", - зазначив політолог Вольфґанґ Шредер із Кассельського університету.

"Тепер депутати можуть стверджувати, що представники AfD не відповідають необхідним стандартам. Дедалі більше ознак того, що AfD - це не звичайна партія, і, як наслідок, вона залишатиметься ізольованою."

Можлива заборона та заходи проти фінансування

Ця класифікація може стати приводом для нових спроб заборонити AfD. Однак канцлер Олаф Шольц, який йде, партія якого (СДПН) увійде в коаліцію з Мерцем у ролі молодшого партнера, закликав не поспішати з таким кроком.

"Я проти поспішних рішень, потрібно уважно оцінити класифікацію", - сказав він на церковній конференції в Ганновері.

Також можливо, що парламент спробує обмежити або зовсім припинити державне фінансування AfD. Однак для цього владі потрібно довести, що партія свідомо прагне підірвати або повалити демократичний лад Німеччини.

Історія партії та особливості нагляду в Німеччині

Деякі підрозділи AfD, такі як молодіжне крило, вже були визнані екстремістськими. Усю партію було класифіковано як "ймовірний екстремістський випадок" ще 2021 року.

Створена у 2013 році як протест проти антикризових заходів у єврозоні, AfD пізніше перетворилася на антиміграційну партію після того, як Німеччина прийняла велику кількість біженців у 2015 році.

Необхідність формального визнання партії екстремістською для спостереження з боку BfV відображає юридичні обмеження, накладені на розвідку Німеччини у світлі минулого досвіду країни за нацистського і комуністичного режимів.