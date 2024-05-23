Депутат пов’язаної з Росією німецької партії заявив, що нібито не всі члени СС були злочинцями

Головний кандидат ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) на виборах до Європарламенту Максиміліан Кра припинив агітацію і вийшов з правління партії. Причина – реакція на його заяву про те, що нібито не всі члени СС є злочинцями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Керівництво AfD також заборонило Кра виступати публічно від імені партії. Сам парламентарій пояснив своє рішення тим, що його заяви "використовуються в якості приводу для завдання шкоди нашій партії". Французька правопопулістська партія "Національне об'єднання" оголосила про припинення співпраці з AfD в Європарламенті. Перед тим в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica Кра заявив, що не всі члени СС були злочинцями. "Я ніколи не скажу, що будь-хто, хто носив форму СС, автоматично стає злочинцем", - сказав Кра. Зв'язки AfD з Росією