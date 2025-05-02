Клеймо уже не смыть: пропутинскую партию AfD в Германии признали экстремистской

Это решение позволяет ведомству усилить наблюдение за партией, занявшей второе место на федеральных выборах в феврале.

Заключение BfV основано на экспертном отчете объемом 1100 страниц и квалифицирует AfD как расистскую и антимусульманскую силу. Теперь спецслужбы могут использовать для наблюдения за партией таких инструментов, как вербовка конфиденциальных информаторов и перехват коммуникаций.

Это клеймо может затруднить партии привлечение новых членов и поставить под угрозу государственное финансирование.

AfD, которая сейчас лидирует в ряде опросов, резко осудила это решение, в то время как политологи предупреждают, что оно может еще больше укрепить поддержку партии.

Основание классификации - ксенофобская идеология

"В центре нашей оценки - этническое и родовое понимание народа, которое формирует идеологию AfD. Оно принижает целые группы населения Германии и нарушает их человеческое достоинство", - говорится в заявлении ведомства.

"Эта концепция отражается в общем антимигрантском и антимусульманском курсе партии."

Ведомство добавило, что AfD "клеветала и очерняла" отдельных людей и целые группы, разжигая "иррациональные страхи и враждебность по отношению к ним".

Ответ партии и обвинения в политическом давлении

В первом заявлении партии по поводу отчета лидер одной из региональных парламентских групп Антон Барон сказал: "Печально наблюдать за состоянием демократии в нашей стране, когда правящие партии прибегают к самым сомнительным с политической точки зрения методам, чтобы бороться с сильнейшей оппозиционной партией."

Политические дебаты на фоне смены канцлера

Решение разведки было принято за несколько дней до присяги нового канцлера Германии - лидера консерваторов Фридриха Мерца. Оно совпало с острыми дебатами внутри его партии о том, как следует взаимодействовать с AfD в новом составе парламента.

Партия добилась рекордного числа мест, что теоретически дает ей право возглавить несколько ключевых парламентских комитетов.

Соратник Мерца, Йенс Шпан, выступил за то, чтобы относиться к AfD как к обычной оппозиционной партии, утверждая, что это лишит ее возможности играть роль "жертвы".

Однако другие партии, а также значительная часть самих консерваторов, отвергли этот подход - и теперь могут использовать решение BfV как оправдание для блокировки назначения представителей AfD на руководящие посты в парламенте.

"Существует напряжение между правом партии претендовать на должности в зависимости от численности и свободой совести депутатов", - отметил политолог Вольфганг Шредер из Кассельского университета.

"Теперь депутаты могут утверждать, что представители AfD не соответствуют необходимым стандартам. Все больше признаков того, что AfD - это не обычная партия, и, как следствие, она будет оставаться изолированной."

Возможный запрет и меры против финансирования

Эта классификация может стать поводом для новых попыток запретить AfD. Однако уходящий канцлер Олаф Шольц, партия которого (СДПГ) войдет в коалицию с Мерцем в роли младшего партнера, призвал не торопиться с таким шагом.

"Я против поспешных решений, нужно внимательно оценить классификацию", - сказал он на церковной конференции в Ганновере.

Также возможно, что парламент попытается ограничить или вовсе прекратить государственное финансирование AfD. Однако для этого властям потребуется доказать, что партия сознательно стремится подорвать или свергнуть демократический строй Германии.

История партии и особенности надзора в Германии

Некоторые подразделения AfD, такие как молодежное крыло, уже были признаны экстремистскими. Вся партия была классифицирована как "предполагаемый экстремистский случай" еще в 2021 году.

Созданная в 2013 году как протест против антикризисных мер в еврозоне, AfD позже превратилась в антимиграционную партию после того, как Германия приняла большое число беженцев в 2015 году.

Необходимость формального признания партии экстремистской для наблюдения со стороны BfV отражает юридические ограничения, наложенные на разведку Германии в свете прошлого опыта страны при нацистском и коммунистическом режимах.