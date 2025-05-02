Клеймо уже не смыть: пропутинскую партию AfD в Германии признали экстремистской

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) признало ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) экстремистской организацией, угрожающей демократии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это решение позволяет ведомству усилить наблюдение за партией, занявшей второе место на федеральных выборах в феврале.
Заключение BfV основано на экспертном отчете объемом 1100 страниц и квалифицирует AfD как расистскую и антимусульманскую силу. Теперь спецслужбы могут использовать для наблюдения за партией таких инструментов, как вербовка конфиденциальных информаторов и перехват коммуникаций.
Это клеймо может затруднить партии привлечение новых членов и поставить под угрозу государственное финансирование.
AfD, которая сейчас лидирует в ряде опросов, резко осудила это решение, в то время как политологи предупреждают, что оно может еще больше укрепить поддержку партии.
"В центре нашей оценки - этническое и родовое понимание народа, которое формирует идеологию AfD. Оно принижает целые группы населения Германии и нарушает их человеческое достоинство", - говорится в заявлении ведомства.
"Эта концепция отражается в общем антимигрантском и антимусульманском курсе партии."
Ведомство добавило, что AfD "клеветала и очерняла" отдельных людей и целые группы, разжигая "иррациональные страхи и враждебность по отношению к ним".
В первом заявлении партии по поводу отчета лидер одной из региональных парламентских групп Антон Барон сказал: "Печально наблюдать за состоянием демократии в нашей стране, когда правящие партии прибегают к самым сомнительным с политической точки зрения методам, чтобы бороться с сильнейшей оппозиционной партией."
Решение разведки было принято за несколько дней до присяги нового канцлера Германии - лидера консерваторов Фридриха Мерца. Оно совпало с острыми дебатами внутри его партии о том, как следует взаимодействовать с AfD в новом составе парламента.
Партия добилась рекордного числа мест, что теоретически дает ей право возглавить несколько ключевых парламентских комитетов.
Соратник Мерца, Йенс Шпан, выступил за то, чтобы относиться к AfD как к обычной оппозиционной партии, утверждая, что это лишит ее возможности играть роль "жертвы".
Однако другие партии, а также значительная часть самих консерваторов, отвергли этот подход - и теперь могут использовать решение BfV как оправдание для блокировки назначения представителей AfD на руководящие посты в парламенте.
"Существует напряжение между правом партии претендовать на должности в зависимости от численности и свободой совести депутатов", - отметил политолог Вольфганг Шредер из Кассельского университета.
"Теперь депутаты могут утверждать, что представители AfD не соответствуют необходимым стандартам. Все больше признаков того, что AfD - это не обычная партия, и, как следствие, она будет оставаться изолированной."
Эта классификация может стать поводом для новых попыток запретить AfD. Однако уходящий канцлер Олаф Шольц, партия которого (СДПГ) войдет в коалицию с Мерцем в роли младшего партнера, призвал не торопиться с таким шагом.
"Я против поспешных решений, нужно внимательно оценить классификацию", - сказал он на церковной конференции в Ганновере.
Также возможно, что парламент попытается ограничить или вовсе прекратить государственное финансирование AfD. Однако для этого властям потребуется доказать, что партия сознательно стремится подорвать или свергнуть демократический строй Германии.
Некоторые подразделения AfD, такие как молодежное крыло, уже были признаны экстремистскими. Вся партия была классифицирована как "предполагаемый экстремистский случай" еще в 2021 году.
Созданная в 2013 году как протест против антикризисных мер в еврозоне, AfD позже превратилась в антимиграционную партию после того, как Германия приняла большое число беженцев в 2015 году.
Необходимость формального признания партии экстремистской для наблюдения со стороны BfV отражает юридические ограничения, наложенные на разведку Германии в свете прошлого опыта страны при нацистском и коммунистическом режимах.
Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) известна своей пророссийской позицией и симпатиями к Путину. AfD систематически выступает против антироссийских санкций, введенных ЕС. В 2022 и 2023 годах лидеры партии, включая Алису Вайдель, неоднократно заявляли, что санкции "наносят больше вреда немецкой экономике, чем России". В Бундестаге AfD голосовала против предложений об усилении санкций.
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