Британія викрила кібератаку РФ на компанії, пов’язані з допомогою Україні

Британія та союзники викрили масштабну кібератаку російської розвідки, спрямовану проти західних компаній, які підтримують Україну. Постраждали організації у сфері логістики, технологій, оборони та гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр кібербезпеки Великої Британії.

"Викрито зловмисну кібер-кампанію російської розвідки, спрямовану на організації, в тому числі ті, що беруть участь у наданні іноземної допомоги Україні", - заявили в центрі.

За даними Британії, зловмисна діяльність підрозділу ГРУ 26165 містить:

підбір облікових даних,

фішинг та використання дозволів до поштових скриньок Microsoft Exchange,

націленість на підключені до Інтернету камери на українських прикордонних пунктах пропуску та поблизу військових об'єктів.

Національний центр кібербезпеки при Королівському митному управлінні Британії закликав британські організації ознайомитися з цією загрозою і вжити негайних заходів для свого захисту.

За даними центру, дані атаки відбуваються в той час, коли Великобританія продовжує посилювати тиск на російського диктатора Володимира Путіна, оскільки Росія продовжує своє вторгнення в Україну.

Як вже відомо, атаки РФ були спрямовані проти організацій, залучених до: