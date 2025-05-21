Британія викрила кібератаку РФ на компанії, пов’язані з допомогою Україні
Британія та союзники викрили масштабну кібератаку російської розвідки, спрямовану проти західних компаній, які підтримують Україну. Постраждали організації у сфері логістики, технологій, оборони та гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр кібербезпеки Великої Британії.
"Викрито зловмисну кібер-кампанію російської розвідки, спрямовану на організації, в тому числі ті, що беруть участь у наданні іноземної допомоги Україні", - заявили в центрі.
За даними Британії, зловмисна діяльність підрозділу ГРУ 26165 містить:
- підбір облікових даних,
- фішинг та використання дозволів до поштових скриньок Microsoft Exchange,
- націленість на підключені до Інтернету камери на українських прикордонних пунктах пропуску та поблизу військових об'єктів.
Національний центр кібербезпеки при Королівському митному управлінні Британії закликав британські організації ознайомитися з цією загрозою і вжити негайних заходів для свого захисту.
За даними центру, дані атаки відбуваються в той час, коли Великобританія продовжує посилювати тиск на російського диктатора Володимира Путіна, оскільки Росія продовжує своє вторгнення в Україну.
Як вже відомо, атаки РФ були спрямовані проти організацій, залучених до:
- координації,
- транспортування і надання підтримки Україні,
- проти оборонних, ІТ-послуг,
- морського флоту,
- аеропортів,
- портів і систем управління повітряним рухом у багатьох країнах - членах НАТО.
Вплив Росії на світ
Раніше цього місяця стало відомо, що Євросоюз може створити нову незалежну агенцію для протидії російській дезінформації та втручанню у вибори. Як заявив шведський депутат Європарламенту Томас Тобе, це має бути незалежний центр для швидкого реагування інформаційні атаки Кремля.
Крім того, минулого року у польському виданні РАР двічі було опубліковано новину про нібито початок проведення "часткової мобілізації для відправлення військ до України".
ЗМІ та влада країни заявили, що це була кібератака з боку Росії.
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