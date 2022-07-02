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Кластеры и новая классификация больниц: в Украине очередной этап медреформы

Новина українською →
Киев, Суббота 02 июля 2022 16:17
Кластеры и новая классификация больниц: в Украине очередной этап медреформы Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Украине начинается инфраструктурный этап медицинской реформы с делением больниц на госпитальные кластеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №6306, который позволяет запустить инфраструктурную часть реформы здравоохранения.

Согласно новому подходу, больничная сеть в области, объединенная в один госпитальный округ, будет дополнительно поделена на госпитальные кластеры, с учетом:

  • границ административно-территориальных единиц;
  • географических особенностей региона и состояния автомобильных дорог;
  • текущих и прогнозируемых демографических характеристик численности населения, структуры заболеваемости и смертности;
  • оптимальных клинических маршрутов пациентов для своевременного доступа к медицинской и реабилитационной помощи, основанной на принципах доказательной медицины;
  • нагрузки на медицинских работников и специалистов по реабилитации.

Кроме того, согласно видам медицинской помощи, которая предоставляется в больницах госпитального кластера, они будут разделены на надкластерные, кластерные и общие больницы.

"Формирование сети больниц в госпитальном округе по кластерному принципу четко определит, в каких больницах какое оборудование и в каком количестве должно быть. И именно на эти больницы и на это оборудование будет сфокусирован приоритет в плане восстановления Украины", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Простейшие случаи будут лечиться как можно ближе к пациенту, в общих больницах, которые будут размещаться из расчета одно медицинское учреждение на 50-80 тысяч населения. В более сложных случаях пациента будут доставлять в кластерные и надкластерные больницы с высокоспециализированными услугами.

Напомним, ранее сообщалось, что на освобожденных территориях могут появиться больницы модульного типа.

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Министерство здравоохранения Украины
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