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Кластери та нова класифікація лікарень: в Україні черговий етап медреформи

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Київ, Субота 02 липня 2022 16:17
Кластери та нова класифікація лікарень: в Україні черговий етап медреформи Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В Україні починається інфраструктурний етап медичної реформи з поділом лікарень на госпітальні кластери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №6306, який дозволяє запустити інфраструктурну частину реформи охорони здоров'я.

Згідно з новим підходом, лікарняна мережа в області, об'єднана в один госпітальний округ, буде додатково поділена на госпітальні кластери, з урахуванням:

  • меж адміністративно-територіальних одиниць;
  • географічних особливостей регіону та стану автомобільних доріг;
  • поточних і прогнозованих демографічних характеристик чисельності населення, структури захворюваності та смертності;
  • оптимальних клінічних маршрутів пацієнтів для своєчасного доступу до медичної та реабілітаційної допомоги, заснованої на принципах доказової медицини;
  • навантаження на медичних працівників і фахівців з реабілітації.

Крім того, згідно з видами медичної допомоги, яка надається в лікарнях госпітального кластера, вони будуть розділені на надкластерні, кластерний і загальні лікарні.

"Формування мережі лікарень в госпітальному окрузі за кластерним принципом чітко визначить, в яких лікарнях яке обладнання і в якій кількості має бути. І саме на ці лікарні і на це обладнання буде сфокусовано пріоритет в плані відновлення України", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Найпростіші випадки будуть лікуватися якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях, які будуть розміщуватися з розрахунку один медичний заклад на 50-80 тисяч населення. У більш складних випадках пацієнта будуть доставляти в кластерні та надкластерні лікарні з високоспеціалізованими послугами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на звільнених територіях можуть з'явитися лікарні модульного типу.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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