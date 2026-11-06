Кластери для вступу України в ЄС можуть бути закриті у 2027 році, - посол

Час закриття кластерів

Качка зазначив, що Україна може наслідувати ті країнм, які успішно вступили в Євросоюз.

"Ми можемо взяти приклад Словаччини. Можемо взяти досвід Литви, що в 12-18 місяців можна зробити всю роботу по вхваленню необхідного Acquis communautaire (це сукупна правова система Євросоюзу - ред.)", - каже посол.

За його словами, треба взяти до уваги, що Україна вже має успіхи в деяких сферах при вступі в ЄС.

"Можна брати безпечність харчових продуктів, енергетику - у нас насправді рівень підготовки є дуже високий і наша здатність приймати рішення на основі європейських правил є досить давньою, усталеною і нормально все трасувається", - уточнив Качка.

Він висловив впевненість при спілкуванні на заході, що наступного року "ми будемо з вами дискутувати про закриті розділи".