UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

Кластери для вступу України в ЄС можуть бути закриті у 2027 році, - посол

16:47 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Роман Кот aimg Олена Бджола
Фото: посол України в ЄС Тарас Качка (facebook.com taras.kachka)

Україна активно працює над переговорними кластерами щодо вступу в ЄС. Існує можливість, що вони будуть закриті вже у наступному році.

Про це заявив посол України в ЄС Тарас Качка на заході "Beyond the Headlines. Оцінка прогресу України як країни-кандидата на вступ до ЄС", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Час закриття кластерів

Качка зазначив, що Україна може наслідувати ті країнм, які успішно вступили в Євросоюз.

"Ми можемо взяти приклад Словаччини. Можемо взяти досвід Литви, що в 12-18 місяців можна зробити всю роботу по вхваленню необхідного Acquis communautaire (це сукупна правова система Євросоюзу - ред.)", - каже посол.

За його словами, треба взяти до уваги, що Україна вже має успіхи в деяких сферах при вступі в ЄС.

"Можна брати безпечність харчових продуктів, енергетику - у нас насправді рівень підготовки є дуже високий і наша здатність приймати рішення на основі європейських правил є досить давньою, усталеною і нормально все трасувається", - уточнив Качка.

Він висловив впевненість при спілкуванні на заході, що наступного року "ми будемо з вами дискутувати про закриті розділи".

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Качки, Угорщина просить кілька днів, щоб погодити відкриття двох останніх переговорних кластерів України з ЄС. У Києві сподіваються на позитивне рішення.

Крім того, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна почне попереднє закриття кластерів у 2027 році.

Завершити переговорний процес щодо вступу України в ЄС планується до кінця 2028 року

Також повідомлялося, що ЄС відкриє усі шість кластерів у рамках переговорів про вступ України до кінця поточного року. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзУкраїнаВступ в ЄС