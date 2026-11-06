Коли Україна відкриє всі кластери ЄС: дипломат дав прогноз

Угорщина просить кілька днів, щоб погодити відкриття двох останніх переговорних кластерів України з ЄС. У Києві сподіваються на зелене світло вже цими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в ЄС Тараса Качки Радіо Свобода.

Угорщина попросила додатковий час, щоб опрацювати свої позиції щодо двох кластерів. Один із них стосується екології та енергетики, інший - сільського господарства.

"Сподіваємося, що найближчими днями для них буде комфортно дати зелене світло. Справді, це єдина держава, яка каже, що їй потрібно ще кілька днів… Сподіваюся, що, в принципі, як було домовлено, так це все і реалізується", - наголосив Качка.

Журналісти уточнили, чи справді мова про кілька днів. Посол підтвердив, що йдеться про найближчі дати.

"Зараз початок листопада, тобто гнучко - в найближчі дні", - зазначив він.

Що Качка каже про терміни переговорів

Україна хоче завершити переговори до кінця 2028 року. За словами посла, затримка реформ у сфері верховенства права цей план не ламає, він залишається реалістичним.

"В нас є потенціал зробити все в межах одного року. І це досвід не лише наш… Є багато прикладів того, що за умови повної, швидкої мобілізації це питання року-півтора. І це не якісь надмірні очікування, це абсолютно реальна історія", - підкреслив Качка.

Як приклад він назвав Литву і Словаччину. Обидві країни почали переговори про вступ до ЄС у лютому 2000 року і завершили їх у грудні 2002-го, тобто менш ніж за три роки. Вони наздогнали держави, які стартували майже на два роки раніше, і вступили до ЄС разом із ними у травні 2004 року.

Щоб повторити такий шлях, Україна, за словами посла, має менше часу витрачати на суперечки про те, які норми впроваджувати.

"Маємо консолідуватися всередині країни, менше витрачати часу на дебати, що потрібно і не потрібно. Тому що 99% завдань, які є в межах вступу до ЄС, - відомі. Щодо них є розуміння, що це треба зробити. Тому це справді треба просто зробити", - резюмував Качка.

Що кажуть в Угорщині та Литві

5 листопада глава МЗС Угорщини Аніта Орбан під час візиту до Вільнюса заявила, що не вважає реалістичним вступ України до ЄС до 2030 року.

"Ми не вважаємо це реалістичним. Ми рішуче підтримуємо процес, що ґрунтується на заслугах… Кожна країна має пройти ту саму процедуру, яку пройшли ми", - підкреслила вона.

Водночас Орбан відзначила прогрес України: відкриття чотирьох із шести переговорних напрямків. Вона частково пов'язала це з кращими українсько-угорськими відносинами та угодою про захист прав угорської меншини на Закарпатті.

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс бачить ситуацію інакше. Він вважає вступ України до 2030 року можливим, якщо Україна швидко проведе потрібні реформи, а ЄС вчасно завершить необхідні етапи.

"Якщо нам з боку Європейського Союзу вдасться зробити все достатньо швидко, а Україна проведе реформи, це теоретично можливо", - наголосив він.

Що відомо про блокування кластерів

Раніше Угорщина блокувала рух України до ЄС через претензії щодо прав угорської нацменшини на Закарпатті. Після того як Україна змінила законодавство про освіту, Будапешт зняв заперечення щодо двох кластерів. Їх відкрили 13 жовтня.

Далі 20 і 27 жовтня Угорщина відмовилася погодити результати перевірки українського законодавства на відповідність нормам ЄС за двома останніми кластерами. Це обов'язковий крок перед їхнім відкриттям.

Нагадаємо, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна почне попереднє закриття кластерів у 2027 році.

Завершити переговорний процес у Києві планують до кінця 2028-го.