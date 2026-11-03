ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В ЄС сподіваються відкрити останні переговорні кластери для України до кінця року

18:53 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
В ЄС сподіваються відкрити останні переговорні кластери для України до кінця року Фото: Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У Євросоюзі розраховують, що усі шість кластерів у рамках переговорів про вступ України будуть відкриті до кінця поточного року.

Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Це рік, коли Україна відкрила чотири з шести кластерів переговорів. Ми дуже сподіваємося і досі розраховуємо відкрити два ще цього року", - зазначила вона.

За словами посла, розчарування, яке виникло через блокування шляху України до ЄС, вже не існує. Прогрес у розширенні тепер є не лише теоретичним, а й практичним.

Також Матернова звернула увагу, що завтра, 4 листопада, Єврокомісія оприлюднить важливий звіт про розширення, в якому буде наголошено, що Україна - серед чотирьох країн-лідерів на шляху до вступу в Євросоюз.

"Ми не бачимо жодного відкату в різних сферах (реформ, - ред.). Є різний ступінь прогресу. Є прогрес, що розчаровує, у деяких, є хороший прогрес в інших; розчаровуючий називається "обмеженим", але немає жодної сфери, де ми бачимо відкат, що, на мою думку, також важливо", - додала вона.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, станом на сьогодні Євросоюз відкрив 4 із 6 кластерів у рамках переговорів про вступ України до блоку.

Відкриття двох останніх кластерів блокує Угорщина.

Минулого тижня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що у листопаді Україна та Угорщина організують роботу міжурядової комісії, яка займатиметься питаннями економіки, захисту прав меншин і не тільки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Угорщина Вступ в ЄС
Новини
Знову буде історична лекція. Зеленський відреагував на ідею дзвінка Путіну
Знову буде історична лекція. Зеленський відреагував на ідею дзвінка Путіну
Аналітика
Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті