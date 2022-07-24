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Классическая шизофрения. У Зеленского отреагировали на угрозы Лаврова "свергнуть режим"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 24 июля 2022 21:04
Классическая шизофрения. У Зеленского отреагировали на угрозы Лаврова "свергнуть режим" Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП Украины (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В Офисе президента Украины отреагировали на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сегодня заявил, что Москва хочет помочь украинцам избавиться якобы от антинародного правящего режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

"Сегодняшние заявления Лаврова на встрече с представителями стран-членов Лиги арабских государств хорошее напоминание о том, почему не стоит летом передвигаться под солнцем без головного убора. Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером, что твоя цель - "избавиться от антинародного киевского режима", - прокомментировал Подоляк.

По его словам, эти слова принадлежат субъекту, представляющему страну-варвара, которая без всяких причин вторглась на чужую территорию и максимально жестоко убивает украинцев.

"Так вот, "режимы" - это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, одержавшая победу на честных, конкурентных, демократических выборах. Столько незнакомых для российской элиты слов в одном предложении, не так ли?", - отметил советник главы ОП Украины.

Он посоветовал Лаврову следить за тем, чтобы самому не оказаться на свалке истории.

"Решая свергнуть "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной помойке истории. Особенно если цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на субъектов, которые совершили столько задокументированных тяжелых военных преступлений", - подытожил Подоляк.

Напомним, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ хочет помочь украинцам избавиться от якобы антинародного правящего режима.

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