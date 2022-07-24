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Класична шизофренія. У Зеленського відреагували на погрози Лаврова "скинути режим"

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Україна, Неділя 24 липня 2022 21:04
Класична шизофренія. У Зеленського відреагували на погрози Лаврова "скинути режим" Фото: Михайло Подоляк, радник глави ОП України (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Офісі президента України відреагували на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який сьогодні заявив, що Москва хоче допомогти українцям позбутися нібито антинародного правлячого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"Сьогоднішні заяви Лаврова на зустрічі з представниками країн-членів Ліги арабських держав добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору. Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері, що твоя мета - "позбутися антинародного київського режиму", - прокоментував Подоляк.

За його словами, ці слова належать суб'єкту, який представляє країну-варвару, що без жодних причин вторглася на чужу територію і максимально жорстоко вбиває українців.

"Так от, "режими" - це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так?", - зазначив радник глави ОП України.

Він порадив Лаврову стежити за тим аби самому не опинитися на звалищі історії.

"Вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб'єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що РФ хоче допомогти українцям позбутися нібито антинародного правлячого режиму.

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