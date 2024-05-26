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Класична схема. Євлаш розповів про особливості нічної атаки РФ

Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська, що влаштували масштабний обстріл по Україні в ніч проти 26 травня, діяли за класичною схемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, класично ворог вже цілив по критичній, енергетичній інфраструктурі, військових об’єктах. 

"Власне, комбіновані атаки відбуваються за класичною схемою – вони спочатку запускають "шахеди", пізніше застосовують більш серйозну зброю – відбулися пуски з території Саратовської області їхніх ракет стратегічних бомбардувальників Х-101, Х-555. Потім паралельно вдарили "Кинджалами" з території Тамбовської області", - сказав він.

При цьому, як зазначив Євлаш, аеробалістичні ракети "Кинджал", які єдині не були збиті ППО, є складними в збитті і "лише один комплекс (Patriot, - ред) може протистояти їм".

Крім того, за даними речника, останнім часом для таких масованих ударів РФ доводиться накопичувати ракети.

"Останнім часом вони застосовують свої зенітні ракетні комплекси С-300 для того, щоб бити по прифронтових територіях. Ми бачили вчорашній жахливий удар по одному із торговельних центрів на Харківщині, внаслідок чого загинули мирні цивільні люди", - нагадав він.

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 26 травня російські війська влаштували черговий масований обстріл по Україні. Зокрема, РФ використала 14 ракет, дві з яких - "Кинджали" і більше 30 дронів-камікадзе.

Вибухи, зокрема, лунали на Хмельниччині. Після атаки повідомлялося, що у Старокостянтинові почалися проблеми зі світлом. Також уламки дрону окупантів впали на будинок у Жмеринці Вінницької області, де постраждали троє людей.

ППО вдалося збити всі дрони та ракети, крім "Кинджалів".

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