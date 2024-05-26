Классическая схема. Евлаш рассказал об особенностях ночной атаки РФ

По его словам, классически враг уже целил по критической, энергетической инфраструктуре, военным объектам.

"Собственно комбинированные атаки происходят по классической схеме - они сначала запускают "шахеды", позже применяют более серьезное оружие - произошли пуски с территории Саратовской области их ракет стратегических бомбардировщиков Х-101, Х-555. Затем параллельно ударили "Кинжалами" с территории Тамбовской области", - сказал он.

При этом, как отметил Евлаш, аэробалистические ракеты "Кинжал", которые единственные не были сбиты ПВО, являются сложными в сбитии и "только один комплекс (Patriot, - ред) может противостоять им".

Кроме того, по данным спикера, в последнее время для таких массированных ударов РФ приходится накапливать ракеты.

"В последнее время они применяют свои зенитные ракетные комплексы С-300 для того, чтобы бить по прифронтовым территориям. Мы видели вчерашний ужасный удар по одному из торговых центров в Харьковской области, в результате чего погибли мирные гражданские люди", - напомнил он.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 26 мая российские войска устроили очередной массированный обстрел по Украине. В частности, РФ использовала 14 ракет, две из которых - "Кинжалы" и больше 30 дронов-камикадзе.

Взрывы, в частности, гремели в Хмельницкой области. После атаки сообщалось, что в Староконстантинове начались проблемы со светом. Также обломки дрона оккупантов упали на дом в Жмеринке Винницкой области, где пострадали три человека.

ПВО удалось сбить все дроны и ракеты, кроме "Кинжалов".