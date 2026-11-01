Кладовище ШІ: які гучні проєкти гігантів не вижили у гонці технологій

Банкрутства платформ та закриття сервісів

Одним із найяскравіших прикладів кризових тенденцій стали проблеми платформи Character.ai.

Стартап, який залучив мільйони користувачів і отримав мільярдну оцінку, зіткнувся з судовими позовами через безпеку підлітків та регуляторним тиском.

Після втрати засновників через перехід до Google компанія оголосила про банкрутство, а серед покупців її активів розглядається корпорація Disney.

Інші резонансні закриття на ринку

Relay - альтернатива Zapier на базі ШІ для автоматизації робочих процесів, яка проіснувала п'ять років, але закрилася у серпні через інтеграцію подібних функцій у великі платформи.

Huxe - аудіозастосунок колишніх розробників NotebookLM для перетворення текстів на подкасти, закритий у травні через конкуренцію зі Spotify.

Yupp - безплатний майданчик для порівняння відповідей понад 800 моделей ШІ, який не зміг знайти сталу бізнес-модель і закрився навесні.

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Провальні гаджети та помилки корпорацій

Особливо складною виявилася доля апаратних проєктів, які намагалися запропонувати принципово нові форм-фактори взаємодії з користувачем.

Знаменитий пристрій Humane AI Pin, який зібрав 230 мільйонів доларів інвестицій, закрив бізнес через проблеми з продуктивністю та ризики загоряння акумуляторів. Активи стартапу дісталися компанії HP.

Схожа доля спіткала гаджет Rabbit R1, який хоч і продовжив оновлюватися, проте отримав розгромні відгуки через незавершеність і нестабільну роботу.

Проблеми не оминули й технологічних гігантів.

Компанія OpenAI була змушена відмовитися від суперечливого об'єднання інтерфейсів у "супер-додаток", закрити проєкт браузера ChatGPT Atlas і відеоплатформу Sora через високі витрати.

Apple тривалий час переносила реліз оновленого асистента Siri через технічні труднощі. Це призвело до мільйонних виплат компенсацій користувачам.

Функція Recall від Microsoft отримала гостру критику через загрози конфіденційності, змусивши компанію переносити запуск і переробляти систему безпеки.

Платформа Notion Mail закрилася у вересні. Користувачі вважали за краще довіряти пошту автономним агентам, а не окремому поштовому клієнту.