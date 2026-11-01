Кладбище ИИ: какие громкие проекты гигантов не выжили в гонке технологий

Банкротства платформ и закрытие сервисов

Одним из самых ярких примеров кризисных тенденций стали проблемы платформы Character.ai.

Стартап, привлекший миллионы пользователей и получивший миллиардную оценку, столкнулся с судебными исками из-за безопасности подростков и регуляторного давления.

После потери учредителей из-за перехода в Google компания объявила о банкротстве, а среди покупателей ее активов рассматривается корпорация Disney.

Другие резонансные закрытия на рынке

Relay - альтернатива Zapier на базе ИИ для автоматизации рабочих процессов, просуществовавшая пять лет, но закрывшаяся в августе из-за интеграции подобных функций в большие платформы.

Huxe - аудиоприложение бывших разработчиков NotebookLM для превращения текстов в подкасты, закрытое в мае из-за конкуренции со Spotify.

Yupp - бесплатная площадка для сравнения ответов более 800 моделей ИИ, которая не смогла найти устойчивую бизнес-модель и закрылась весной.

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Провальные гаджеты и ошибки корпораций

Особенно сложной оказалась судьба аппаратных проектов, пытавшихся предложить принципиально новые форм-факторы взаимодействия с пользователем.

Знаменитое устройство Humane AI Pin, собравшее 230 миллионов долларов инвестиций, закрыло бизнес из-за проблем с производительностью и рисков возгорания аккумуляторов. Активы стартапа достались компании HP.

Похожая судьба постигла гаджет Rabbit R1, который хоть и продолжил обновляться, однако получил разгромные отзывы из-за незавершенности и нестабильной работы.

Проблемы не обошли стороной и технологических гигантов.

Компания OpenAI была вынуждена отказаться от противоречивого объединения интерфейсов в "супер-приложение", закрыть проект браузера ChatGPT Atlas и видеоплатформу Sora из-за высоких затрат.

Apple долгое время переносила релиз обновленного ассистента Siri из-за технических трудностей. Это привело к миллионным выплатам компенсаций пользователям.

Функция Recall от Microsoft получила острую критику из-за угроз конфиденциальности, заставив компанию переносить запуск и перерабатывать систему безопасности.

Платформа Notion Mail закрылась в сентябре. Пользователи предпочли доверять почту автономным агентам, а не отдельному почтовому клиенту.