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Київводоканал зробив важливу заяву щодо якості води у столиці

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Київ, Четвер 22 грудня 2022 13:35
Київводоканал зробив важливу заяву щодо якості води у столиці Фото: Київводоканал зробив важливу заяву щодо якості води у столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Питна вода, що подається у домівки жителів Києва, абсолютно безпечна та придатна до вживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Київводоканал.

Наразі у соцмережах знову ширяться повідомлення про нібито невідповідну якість водопровідної води та непридатність її до вживання. Наголошується, що єдиною метою таких фейків є посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію у суспільстві.

"Київводоканал постійно контролює якість питної води, яка подається у домівки киян. Наші фахівці відбирають проби питної води на виході з очисних водопровідних споруд, на виході з насосних водопровідних станцій ІІІ та ІV-підйомів, на артезіанських насосних станціях перевірка проводиться в свердловинах та на виході з насосних станцій, у розподільних водопровідних мережах міста проби відбираються у 33 контрольних точках на різних вулицях по всіх районах Києва", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що результати лабораторних досліджень якості питної води хіміко-бактеріологічних лабораторій свідчать про її відповідність нормативним вимогам Державних санітарних норм та правил.

З огляду на це, Київводоканал наголошує, що питна вода, яка подається у домівки киян, абсолютно безпечна.

Нагадаємо, 20 грудня у Києві спостерігалися перебої з водопостачанням через ремонт об'єктів енергетичної інфраструктури.

До того ж, у столиці складна ситуація з електроенергією.

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