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Киевводоканал сделал важное заявление о качестве воды в столице

Новина українською →
Киев, Четверг 22 декабря 2022 13:35
Киевводоканал сделал важное заявление о качестве воды в столице Фото: Киевводоканал сделал важное заявление о качестве воды в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Питьевая вода, которая подавается в дома жителей Киева, абсолютно безопасна и пригодна к употреблению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Киевводоканал.

Сейчас в соцсетях снова распространяются сообщения о якобы несоответствующему качеству водопроводной воды и непригодности ее к употреблению. Подчеркивается, что единственной целью таких фейков является посеять панику и дестабилизировать ситуацию в обществе.

"Киевводоканал постоянно контролирует качество питьевой воды, которая подается в дома киевлян. Наши специалисты отбирают пробы питьевой воды на выходе из очистных водопроводных сооружений, на выходе из насосных водопроводных станций III и IV-подъемов, на артезианских насосных станциях проверка проводится в скважинах и на выходе из насосных станций, в распределительных водопроводных сетях города пробы отбираются в 33 контрольных точках на разных улицах по всем районам Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты лабораторных исследований качества питьевой воды химико-бактериологических лабораторий свидетельствуют о ее соответствии нормативным требованиям Государственных санитарных норм и правил.

В связи с этим Киевводоканал отмечает, что питьевая вода, которая подается в дома киевлян, абсолютно безопасна.

Напомним, 20 декабря в Киеве наблюдались перебои с водоснабжением из-за ремонта объектов энергетической инфраструктуры.

К тому же в столице сложная ситуация с электроэнергией.

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Киев Киевводоканал
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