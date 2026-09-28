"Київстар" вводить посаду Chief Operating Officer: нову роль отримає Володимир Лутченко

Коло обов'язків нового Chief Operating Officer

На посаді операційного директора Володимир Лутченко відповідатиме:

за загальну операційну діяльність провідного оператора електронних комунікацій;

за забезпечення ефективної реалізації бізнес-стратегії;

за безперервність та надійність роботи мережі;

за високу якість клієнтського сервісу;

за досягнення операційної ефективності та стійкості бізнесу.

За словами президента Kyivstar Group Ltd Олександра Комарова, телеком-бізнес залишається основою екосистеми Kyivstar Group Ltd., адже саме він створює фундамент для розвитку й масштабування нових цифрових сервісів.

"Для нас особливо важливо не лише формувати амбітні плани, а й забезпечувати їх швидке та якісне втілення. Саме тому ми прийняли рішення посилити операційне управління "Київстар", - каже він.

Що відомо про Володимира Лутченка

Володимир Лутченко відповідає за технологічний розвиток "Київстар" уже понад п’ять років та як CTO відіграв ключову роль у посиленні надійності інфраструктури компанії під час повномасштабної війни.

Під його керівництвом було трансформовано мережеву, енергетичну та безпекову архітектуру, впроваджено багаторівневе резервування мережі та посилено кіберзахист.

За цей час "Київстар" значно розширив 4G-покриття, розпочав та успішно завершив проєкт зі згортання технології 3G, запустив пілотні проєкти 5G, модернізував інфраструктуру та впровадив супутникову технологію Starlink Direct to Cell.

"Стратегія набуває справжньої цінності лише через результат. Моє завдання в новій ролі - забезпечити швидку та якісну реалізацію стратегічних пріоритетів компанії, посилюючи операційну ефективність, технологічний розвиток, стійкість бізнесу та якість сервісу для наших клієнтів", - зазначає Володимир Лутченко.

Володимир має понад 30 років досвіду у сфері електронних комунікацій, є лауреатом низки міжнародних галузевих нагород, зокрема: