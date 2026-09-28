"Киевстар" вводит должность Chief Operating Officer: новую роль получит Владимир Лутченко

Круг обязанностей нового Chief Operating Officer

На должности операционного директора Владимир Лутченко будет отвечать:

за всеобщую операционную деятельность ведущего оператора электронных коммуникаций;

за обеспечение эффективной реализации бизнес-стратегии;

за непрерывность и надежность работы сети;

за высокое качество клиентского сервиса;

за достижение операционной эффективности и устойчивости бизнеса.

По словам президента Kyivstar Group Ltd Александра Комарова, телеком-бизнес остается основой экосистемы Kyivstar Group Ltd., именно он создает фундамент для развития и масштабирования новых цифровых сервисов.

"Для нас особенно важно не только формировать амбициозные планы, но и обеспечивать их быстрое и качественное воплощение. Именно поэтому мы приняли решение усилить операционное управление "Киевстар", - говорит он.

Что известно о Владимире Лутченко

Владимир Лутченко отвечает за технологическое развитие "Киевстар" уже более пяти лет и, как CTO, сыграл ключевую роль в усилении надежности инфраструктуры компании во время полномасштабной войны.

Под его руководством была трансформирована сетевая, энергетическая и архитектура безопасности, внедрено многоуровневое резервирование сети и усилена киберзащита.

За это время "Киевстар" значительно расширил 4G-покрытие, начал и успешно завершил проект по сворачиванию технологии 3G, запустил пилотные проекты 5G, модернизировал инфраструктуру и внедрил спутниковую технологию Starlink Direct to Cell.

"Стратегия приобретает настоящую ценность только через результат. Моя задача в новой роли - обеспечить быструю и качественную реализацию стратегических приоритетов компании, усиливая операционную эффективность, технологическое развитие, устойчивость бизнеса и качество сервиса для наших клиентов", - отмечает Владимир Лутченко.

Владимир имеет более 30 лет опыта в сфере электронных коммуникаций, лауреат ряда международных отраслевых наград, в частности: